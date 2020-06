Policia ka shkatërruar 4 grupe kriminale të drogës në Korçë. Në prangat e policisë ranë 57 persona, ndërsa 8 të tjerë janë ende në kërkim. Gjatë operacionit u sekuestruan sasi kanabisi e kokainë, laborator për përpunimin e drogës, ndërsa u asgjesuan edhe parcelat me lënë narkotike.

Njëri prej të arrestuarve, 40-vjeçari K.H., përveç kultivimit të lëndëve narkotike, merrej edhe me tranpsort të paligjshëm emigrantësh, të cilëve u premtonte kalimin drejt vendeve të BE. kundrejt shumave monetare. Ndërkohë vijon puna për kapjen e personave të tjerë të shpallur në kërkim.

Njoftimi i policisë

Korçë Vijon operacioni policor i koduar “LIMIT”, si rezultat i të cilit u shkatërruan 4 grupe kriminale në fushën e narkotikëve. Në kuadër të operacionit u arrestuan 57 persona dhe u shpallën në kërkim 8 të tjerë. Gjatë operacionit janë sekuestruar kanabis, kokainë, laboratorë për kultivimin e bimëve narkotike, fara kanabisi, fishekë luftarakë, si dhe janë asgjësuar parcela me bimë narkotike të kultivuara. Nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Devoll, në bashkëpunim me DVP Korçë, është kapur një prej personave të shpallur në kërkim në kuadër të këtij operacioni. Vihet në pranga 40-vjeçari K. H., pjesë e njërit prej 4 grupeve të strukturuara kriminale, i cili për qëllime përfitimi të grupit në të cilin bënte pjesë, transportonte emigrantë të paligjshëm, duke iu premtuar kalimin drejt vendeve të BE-së, si dhe merrej edhe me trafikimin e lëndëve narkotike. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Devoll, në bashkëpunim me specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme dhe Narkotikëve, si edhe me Forcat e Posaçme Operacionale pranë DVP Korçë, në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale dhe kapjen e personave me rrezikshmëri të lartë të shpallur në kërkim, pas informacioneve të siguruara në rrugë policore dhe falë koordinimit të veprimeve, bënë të mundur kapjen e shtetasit në kërkim K. H., 40 vjeç, banues në fshatin Kurilë, Devoll. Ndalimi i tij u bë pasi Gjykata për Krimet e Rënda në Tiranë, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”. Vijon puna për kapjen e personave të tjerë të shpallur në kërkim.

g.kosovari