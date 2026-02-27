Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave është emëruar Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Antikorrupsionit
Skerdi Tushi emërohet drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Antikorrupsionit dhe Insidor Rexhepi, lirohet nga kjo detyrë.
Ky ndryshim që u miratua këtë të premte, vjen menjëherë pas ndryshimeve në kabinetin qeveritar, ku u emëruan disa ministra të rinj dhe zv.kryeministrja.
Ndryshimet në qeveri:
Zv.kryeministër Ikën Belinda Balluku, vjen Albana Koçiu
Ministria e Jashtme Ikën Elisa Spiropali, vjen Ferit Hoxha
Ministri e Drejtësisë Ikën Besfort Lamallari, vjen Toni Gogu
Ministria e Brendshme Ikën Albana Koçiu, vjen Besfort Lamallari
Ministër për Marrëdhëniet me Parlamentin Ikën Toni Gogu, vjen Erjona Ismaili
Ministër i Infrastrukturës dhe Energjetikës Ikën Belinda Balluku, vjen Enea Karakaçi
Ministër i Mbrojtjes Ikën Pirro Vengu, vjen Ermal Nufi
