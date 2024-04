Ish-deputeti i PD, Myslym Murrizi ka reaguar për zhvillimet më të fundit brenda kampit opozitar, ku Gazment Bardhi në cilësinë e kreut të grupit parlamentar të PD, ka shkarkuar nga detyrat e tyre deputetët Arbi Agalliu dhe Oriola Pampuri duke i akuzuar këta të fundit për “amnistimin e Xhaçkës”.

Me tone të forta ndaj Gazment Bardhit, Murrizi shkruan se ky i fundit nuk ka asnjë tagër për shkarkimin e Agalliut dhe Pampurit nga detyrat që kanë në grupin parlamentar, duke theksuar se Bardhi është nënkryetar i grupit të Rithemelimit.

Reagimi i plotë i Murrizit:

Po habitem shumë nga kjo qe po lexoj dhe me duket tallje ose lajthitje nga monopauza

Ore çpun ka “ nenkryetari” i emëruar pa vota tek rithemelimi dhe kryetar i grupit parlamentar te kësaj force politike me deputetët e Lul Bashës????

Ky mendon qe eshte kryetar grupi edhe per Noken, Palokën, Vokshin, Gjekmarkajn, Tritanin, Luanin, Oerdin etj qe janë pjesë e rithemelimit, edhe për Bashën , Pampurin, Tasen, Alibeajn, Agalliun etj qe jane tek Basha??????

Se Berishen e kanë perjashtuar bashke me Bashen ne 8 shtator 2021 dhe vazhdon ta mbaj jasht grupit te rithemelimit

Çfare mase mund të marrë kryetari i një grupi parlamentar per deputete qe jane ne nje grup tjeter parlamentar a mund te na e thote Gazi se po na fyeni injorancen mor debila????

Ose na e thoni hapur qe jeni te gjithë bashkë në te njenjtin grup parlamentare perveç Berishes

Po si thote Gazi qe Pampuri dhe Agalliu do te “shkarkohen” nga pozicionet qe mbajnë në emer te grupit kur ata e kanë shkarkuar Gazin nga çdo funksion që Gazi kishte ne partine e tyre “pro” Amerikane??????

Ore kaq trapa na mendoni të gjitheve????

Apo aq trapa sa jeni vete si tufe ju dukemi te gjithe si vetja???

Nuk e di a ka reaguar dikush ne mbledhje grupi apo kane duartrokitur traplliqet e Gazit dhe ka heshtur siç heshten ne shkurt 2019 kur Basha dhe Gazi i vendosen ne rresht si dele per tu mare firmat qe te dorezonin mandatet e deputetit??

Atehere i “mirekuptova” se rrinin si vemje me shpresen qe do ishin perseri ne liste nga Basha ne zgjedhjet e radhes edhe pse gjysmes jua futi

Por tani mendoni prap se listat e 2025 do ti bej Gazi, Agroni dhe Flamuri apo ndonje endrrimtare tjeter dhe prandaj rrini si vemje????

Hahahahaha po nese kjo parti, ky subjekt politik, kjo opozite quajeni si te doni deri ne 2025 do te ngelet ne dore te Bardhit, Gjekmarkajt, Nokes e ndonje tjetri, atehere per çfare ju duhen listat se as ka per ti pjerdhur kush nese jeni në këtë bote apo keni shkuar ne ps

Megjithmend mendoni se keni aq popullaritet tek qytetarët OPOZITARE sa mund te jeni ju “ liderat” e opozites ne 2025 ??????

Nuk e besoj kurre qe te keni avancuar kaq shume ne endrrat tuaja, por nese kjo ka ndodhur une besoj fort qe Shqiptaret nuk jane njesoj me Ju.