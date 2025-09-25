Shkarkimi i Erion Veliajt nga posti i kryetarit të Bashkisë Tiranë ka sjellë debate në emisionin “Trialog” në RTSH, ku analisti Preç Zogaj u shpreh se PS duhet të priste vendimin e formës së prerë nga gjykata përpara shkarkimit, meqë afatet ligjore ishin tejkaluar për mosparaqitjen e tij në punë.
“PS nuk e mbështete suksesin elektoral të individët por të makineri dhe organizimi i saj. Kjo është e vërtetë historike. Ajo është politike se e kërkoi Rama, por në raport me nenin që është shkarkuar është tejkaluar afati që përcakton ligji. Meqë kanë pritur më gjatë mund të prisnin deri sa të shprehej gjykata”, tha Zogaj.
Nga ana tjetër, Sekretari i Përgjithshëm i PS, Blendi Klosi theksoi se Tirana po vuante nga mungesa e një kryetari dhe se çështja nuk mund të zgjate pafund, pasi nuk dihet se kur do të përfundojë procesi gjyqësor.
“Është një proces që zgjat dhe nuk është së shpejti dhe është një proces nga i cili Tirana po vuante. Vuajtja e popullit të Tiranës është e pajustifikueshme dhe forca politike duhet të jetë e përgjegjshme në këtë aspekt. Në rast se do të ndodhi ajo që thoni ju që i lirë të ketë mundësinë të mbrohet në gjykatë, por kjo është bërë një proces që nuk mund të mbante më dhe zgjati shumë. Pasi hetimet u përmbyllën është e pamundur të kishim më mundësi zgjatje dhe duhet të kishte një fund. Nuk është një gjë e mirë, por duhet të ndodhte dhe Tirana duhet të vazhdojë”, tha Klosi.
Debati vijoi edhe për reformën në drejtësi dhe punën e SPAK, ku analisti Arion Sulo kritikoi SPAK për mungesën e rezultateve lidhur me zgjedhjet e 11 Majit.
“Ne kishim pritshmëri për SPAK për zgjedhjet, por nuk kapi asnjë rast ku rastet ishin sheshit”, tha Sulo.
Ndërsa Zogaj paralajmëroi se askush nuk do t’i shpëtojë hetimeve, pavarësisht pozitës politike.
“Edhe figurat që sot në PS duket sikur kanë “kapur qiellin me dorë” nuk do shpëtoj kush pa rënë në ingranazhin e hetimit penal”, tha Zogaj.
Sekretari i Përgjithshëm i PS-së, Blendi Klosi, nga ana tjetër, mbrojti procesin e reformës në drejtësi, duke e cilësuar si një nga shtyllat kryesore të Partisë Socialiste.
“Reforma në drejtësi është një nga kuajt e betejës së PS dhe jemi krenar për atë që kemi bërë. Këto që ndodhin janë fryt i këtij vullneti politik. Ne jemi e vetmja garanci që drejtësia e re të vijojë të jetojë, ndërsa Berisha dilte e thoshte se do e shkrijë SPAK”, tha Klosi.
Leave a Reply