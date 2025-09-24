Kryeministri Edi Rama, gjatë mbledhjes me ministrat dhe deputetët socialistë të kryeqyteti e ka cilësuar vendimin e Këshillit Bashkiak për shkarkimin e Erion Veliajt nga kreu i bashkisë, si hap të debatueshëm, por të detyrueshëm për fatin e qytetarëve të Tiranës.
Edi Rama: Këshilli Bashkiak shkarkoi dje për t’i hapur rrugë zgjedhjeve të reja. Janë thënë dhe llomotitut shumë gjëra lidhur me këtë hap. Sja vlen të merremi me ata që i ka rënë Diella në kokë,, as me ata që 3 herë rresht nuk e mundën dot Erionin me luftën e tyre patologjike.
Sot fryjnë gjokset me letër anonime. Por qoftë proces i drejtësisë për të janë tema që nuk mund të hyjmë si palë.
Leave a Reply