Tema kryesore e ditës së sotme është shkarkimi i Veliajt nga posti i kryebashkiakut të Tiranës, me arsyetimin se ka mbi tre muaj në mënyrë të pandërprerë që nuk është paraqitur në detyrë, që pas arrestimit të tij me urdhër të SPAK-ut më 10 shkurt 2025.
Pikërisht për këtë temë, “Shkarkohet Veliaj, po tani?”, po diskutohet në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ku është i ftuar dhe analisti Enton Abilekaj.
Veliaj më herët ka kërkuar që të marrë pjesë fizikisht në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak që do të votonte për shkarkimin e tij si kryebashkiak, por një gjë e tillë nuk ndodhi. Vetë Këshilli i është përgjigjur Veliajt se mund të drejtojë me letër të gjitha mendimet dhe qëndrimet e tij lidhur me çështjen, e që do të lexoheshin në këtë mbledhje. Opozita, ka kërkuar gjithashtu që Veliaj të ishte i pranishëm, vetëm për t’u përballur me atë dhe akuzat ndaj tij.
Abilekaj shprehet se mazhoranca nuk e ka dashur prezencën e Veliajt në sallë, duke e cilësuar në fjalë të tjera të gjithë procesin thjesht një vendim politik nga kreu i qeverisë. Madje, analisti i cilësoi anëtarët e mazhorancës një “kazermë”, si dhe një grup “Diellash” të mishëruar në pozicionet që mbartin dhe që votojnë siç do kryeministri,
“Nga mazhoranca nuk presim më asgjë. Ndoshta nuk ka dashur të dëgjojë argumentet e Veliajt. Kanë pasur frikë se ndoshta ai del nga tema dhe flet për çështjet që nuk u intereson. Këtë nuk e dimë. Por, dimë që ata janë një kazermë që nuk mendon më dhe vetëm votojnë. Janë një grup Diellash të rreshtuar, të mishëruar në bashki, Parlament ose qeveri dhe që votojnë siç do Edi Rama”, tha ai.
Sakaq, Abilekaj u shpreh se opozita sot duhej të mos merrte pjesë në seancë, e të prisnin për prezencën e Veliajt.
“Opozita sot duhej të tregonte një shembull, që nuk duhej të merrte pjesë në seancë, ose nuk duhej të votonte pa shkuar Veliaj, të tregonte të kundërtën”, tha ai.
