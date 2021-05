Shkarkimi i Presidentit/ Topi: S’është shashkë, të gjithë kanë dëshirë për ta realizuar heqjen e Metës

Sipas Topit tashmë PS-ja ka një alibi për përfshirjen e Metës në fushatë, ndërsa shtoi se ata kanë dëshirë për ta realizuar deri në fund këtë iniciativë.

Si e shihni qëndrimin e presidentit Meta?

Kur vjen puna për arsyetimin për presidentin, jam i tërhequr. Kush shërben në atë institucion merr vlerat e institucionit. Zoti Meta ka qenë shumë aktiv politik, se ka fshehur. Është politikan me karrierë dhe vazhdimisht e ka demonstruar këtë punë. Mesa duket duke parë që klima politike spo shkonte me ato ullitë e pranueshme është futur në lojë. Ka qenë i drejtpërdrejtë në deklaratat e veta. S’marr përsipër ta them nëse kanë qenë në dozën e duhur. Ka pasur sjellje politike, sidomos kohët e fundit.

PS ka nisur procedurat sërish për shkarkimin e Metës. Do ia dalë këtë herë?

Unë mendoj që tani ata kanë gjithçka. E kam fjalën për PS. Kanë sigurinë që i ka dhënë 25 prilli. Janë të rikonfirmuar politikisht. Kanë mundësi që t’i mbledhin votat në parlament. Janë 94 vota. Historia ka treguar se i kanë bërë votat. Në këtë rast ata nuk janë të frenuar psikologjikisht për të kërkuar një mendim nga Komisioni i Venecias. Tani kanë dhe alibinë e përfshirjes së presidentit në fushatë. Unë mendoj se nuk e kanë si një shashkë. Jo! Mesa duket armiqësia midis tyre ka shkuar në të tilla nivele. Tani jemi në planin e hipotezave. Unë besoj se kanë të gjithë dëshirë për ta realizuar. A e realizojnë apo jo, kjo… Këtu s’bëhet fjalë për problemin e kohës, por për të realizuar një largim që t’ja mbajnë në historinë e karrierës politike.

Zoti Meta ka thënë se në korrik të 2022-it i kthehet drejtimit të LSI? Si do jetë historia me Metën?

Zoti Meta është arkitekti i LSI. Detyrat e tij imponuan që drejtimi të shkonte diku tjetër. Ka grintën, shumë elementë, por gjërat nuk janë kollaj si në fillim. Ngritja bëhet edhe më e vështirë. Çështja është se si reagon publiku. Mos harroni që në këtë periudhë, vëmendje PS dhe e PD-së, në elemente që mund të rekrutohen nga njerëz që kanë qenë në LSI, është në plan të parë. Sidomos PS, që i konsideron ata si kontingjent i vjetër i tyre.