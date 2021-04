Deputetja socialiste Elisa Spiropali ka folur edhe për debatin e fundit rreth nismës së PS për shkarkimin e presidentit Ilir Meta.

Gjatë një interviste televizive Spiropali deklaroi se kemi mbledhur firmat dhe do ndjekim procedurat parlamentare.

Spiropali theksoi se do ta shkarkojmë në Kuvendin e Shqipërisë, pastaj shkon çështja në Gjykatë Kushtetuese

“Kemi mbledhur firmat dhe do ndjekim procedurat parlamentare. Do ta shkarkojmë në Kuvendin e Shqipërisë, pastaj shkon çështja në Gjykatë Kushtetuese. Ne nuk ndjehemi as triumfator në këtë fitore, nuk do keni nga ne asnjë fishekzjarre asnjë triumf “, deklaroi Spiropali.

g.kosovari