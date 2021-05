“Shkarkimi i Metës, me rëndësi të madhe”, u shpreh avokati i njohur, Spartak Ngjela, teksa ishte i ftuar në studion e emisionit “Breaking” në Top News, duke komentuar hapat që janë ndërmarrë për shkarkimin e presidentit nga detyra.

Sipas avokatit, Meta duhet që të paraqitet në Komisionin Hetimor që të mbrohet.

“Duhet të shkojë vetë me avokatin. Jepi vetes mbrojtjen. Njëra palë do të paraqesë akuzën, e ky duhet të mbrohet. Si? E para do të thotë se nuk isha mirë, mbrojta ka shumë aspekte.

Është qëndrimi psikik i personit ndaj veprës. Nuk e dimë qëndrimin psikik të Metës për veprimet që ka bërë, për të cilën e akuzojnë”, tha Ngjela.

Avokati shtoi se do të ishte shenjë e mirë nëse largohet vetë presidenti dhe nuk e shkarkojnë të tjerët.