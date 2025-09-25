Zbardhet vendimi i Këshillit të Ministrave për shkarkimin nga detyra të kryebashkiakut Erion Veliaj. Vendimi pasi u votua në Këshillin Bashkiak kaloi për miratim në qeveri, e cila vendosi shkakrimin e Veliajt
Më poshtë publikohet vendimi i qeverisë..
Vendimi
SHKARKIMIN NGA DETYRA TË KRYETARIT TË BASHKISË TIRANË, Z. ERION VELIAJ
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “c”, të nenit 62, të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shtetit për Pushtetin Vendor, Këshilli i Ministrave
V E N D O S I:
ErionVeliaj, kryetar i Bashkisë Tiranë, shkarkohet nga kjo detyrë, me propozimin e Këshillit Bashkiak Tiranë, miratuar me vendimin nr.69, datë 23.9.2025.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Leave a Reply