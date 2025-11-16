Autoritetet hidrometeorologjike njoftojnë sot më 16 nëntor 2025, se gjatë periudhës 17–23 Nëntor priten reshje të dendura në basenin e lumit Drin.
Sipas njoftimit, kulmet e reshjeve priten më 18–19 dhe 22 Nëntor, kryesisht në zonat Theth–Valbonë dhe Shkodër–Pukë.
Reshjet mund të arrijnë deri në 150–200 mm në Fierzë dhe deri në 300 mm në Koman–Vau i Dejës.
KESH po monitoron situatën dhe operimi i kaskadës po kryhet brenda kushteve teknike dhe kuotave të lejuara nga rregulloret.
Në njoftim gjithashtu theksohet se qytetarët e zonave përreth duhet të tregojnë kujdes të shtuar gjatë periudhës me reshje intensive.
Banorët këshillohen të mos afrohen pranë lumenjve dhe të respektojnë udhëzimet e autoriteteve, ndërsa situata do të vazhdojë të monitorohet ditë pas dite.
