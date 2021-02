Shitjet e makinave të pasagjerëve në Kinë muajin e kaluar panë një rritje të mprehtë nga një vit më parë falë rritjes së kërkesës përpara Festivalit të Pranverës dhe masave pro-konsumit nga qeveritë lokale, njoftoi një shoqatë e industrisë, shkruan “Xinhua”.

Shitjet me pakicë të automjeteve të pasagjerëve, duke përfshirë sedanë, automjete sportive dhe mjete për shumë qëllime, u rritën me 25.7 për qind nga viti në vit në 2.16 milionë njësi në janar, tregojnë të dhënat nga Shoqata e Makinave të Pasagjerëve Kinë. Shifra ra 5.6 për qind në bazë mujore, bëri të ditur shoqata.

Vëllimi me shumicë i automjeteve të pasagjerëve me energji të re regjistroi rritje solide muajin e kaluar, duke u rritur me 290,6 për qind nga viti në vit në rreth 168.000 njësi.

Shitjet e makinave hibride plug-in u rritën me 173 për qind nga viti në vit në rreth 27.000 njësi muajin e kaluar dhe shitjet e automjeteve thjesht elektrike qëndruan në rreth 141.000 njësi, duke arritur 325.8 për qind nga një vit më parë.

Shoqata pret që tregu i automjeteve të vendit të rifillojë rritjen në 2021, duke marrë parasysh rimëkëmbjen e përshpejtuar të kërkesës për automjete, rritjen e qëndrueshme ekonomike dhe potencialin e madh të tregut të automjeteve të vendit.