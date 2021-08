Virgin Galactic ka thënë se do nisë shitjen e biletave për fluturimet në hapësirë duke filluar nga 450 mijë dollarë, disa javë pasi themeluesi miliarder i kompanisë, Richard Branson, bëri një fluturim të profilit të lartë në buzë të hapësirës.

Kompania e turizmit hapësinor tha të enjten se po bën përparim drejt fillimit të fluturimeve. Ajo do të shesë vende të vetme, marrëveshje pako dhe fluturime të tëra.

Branson u ngjit 55 kilometra (88 km) mbi shkretëtirën e New Mexico në bordin e një aeroplani raketë Virgin Galactic më 11 korrik dhe u kthye me siguri në fluturimin e parë testues të automjetit në hapësirë, një arritje simbolike për një sipërmarrje që ai filloi 17 vjet më parë, raporton theguardian.

Në qershor, Virgin Galactic mori miratimin nga rregullatori amerikan i sigurisë së aviacionit për të dërguar njerëz në hapësirë. Kompania tha se do të ketë tre oferta për konsumatorët – për një vend të vetëm, një paketë me shumë vende dhe një blerje me fluturim të plotë.

/b.h