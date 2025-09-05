Edmond Hoxha tregon në emisionin “Stop” në Tv Klan se në vitin 2010 ka ardhur me pushime në Shqipëri dhe ka sjellë me vete një motor uji. Ai thotë se i kërkuan garanci 1000 euro në doganë. Kur iku, ishte vonë dhe nuk punonin agjencitë dhe polici nuk shënoi që kishte mjetin me vete. Më pas motorin e ujit e shiti në Belgjikë.
Prej vitesh tashmë Edmond Hoxha po kalon kalvarin e hetimit dhe gjykimit për veprat penale të “Mospagimit të taksave dhe tatimeve” si dhe të “Kontrabandës së mallrave me regjim të ndërmjetëm”.
Gjykata administrative e shkallës së parë nuk e konsideron faktin se mjeti është eksportuar dhe shitur jashtë vendit. Tani çështja është në Apelin Administrativ, nga ku qytetari pret zgjidhje.
Leave a Reply