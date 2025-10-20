Fanela që Rey Manaj përdori në sfidën me Serbinë, e luajtur më 11 tetor në Leskovc, u ble për thuajse 3,100 euro në një ankand të faqes MatchWornShirt, me të cilën FSHF ka marrëveshje.
Oferta më e lartë erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje blerësi ishte i vendosur për ta patur, pasi e ka rritur shumën 11 herë, ku fillestarja ishte 378 euro.
Fanela e firmosur nga sulmuesi i Kombëtares pati vlerë, pasi ai ishte edhe shënuesi i golit të vetëm që vendosi suksesin historik ndaj Serbisë.
Kjo është fanela e dytë më e shtrenjtë e Kombëtares. Rekordin e mban ajo e Nedim Bajramit në përballjen e fazës së grupeve të Euro 2024 me Italinë, ku shënoi edhe golin më të shpejtë në historinë e Europianit, pas 23 sekondave. Fanela u ble për 5,792 euro.
