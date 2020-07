Një 32-vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës, i cili shpërndante droga të forta në zonën e Kombinatit dhe Tiranës së Re.

Në kuadër të operacionit të koduar “Befasia”, policia arrestoi Klodjan Trocin, banues në Tiranë, person me precedent penal në fushën e shpërndarjes së drogave të forta në doza të vogla.

Pa tri javë hetimesh, nisur dhe nga informacioni i marrë se ky shtetas në vendin e quajtur ” Qytet i nxënësve” po qarkullonte me biçikletë dhe mund të kishte me vete lëndë narkotike dhe armë zjarri, kanë zhvilluar operacionin policor “Befasia”. Gjatë kontrollit, shtetasit K. T., në çantën që mbante në dorë, Policia i gjeti një armë zjarri pistoletë me silenciator. Gjatë kontrollit në banesën e këtij shtetasi, Policia gjeti dhe sekuestroi edhe një sasi fishekësh luftarak”, thuhet në njoftimin e policisë.

Materialet i referohen Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për hetime të mëtejshme, për veprën penale “Armëmbajtja pa leje”, për të cilën parashikohet dënimi me burgim deri në 7 vjet.

g.kosovari