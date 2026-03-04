Policia e Vlorës ka arrestuar një 22-vjeçar pasi u kap me drogë dhe armë në Dhërmi.
Uniformat blu bëjnë me dije se i riu u ndalua teksa udhëtonte me automjetin e tij në fshatin Dhërmi.
Sipas njoftimit zyrtar, gjatë kontrollit fizik ndaj shtetasit me iniciale J. K., u gjetën disa doza kokaine, të ndara dhe gati për shitje.
Ndërkohë, gjatë kontrollit të automjetit, policia zbuloi edhe një pistoletë sportive me municionin përkatës, si dhe një silenciator.
“Shërbimet e Policisë ndaluan në fshatin Dhërmi automjetin me drejtues shtetasin J. K. Gjatë kontrollit fizik, atij iu gjetën disa doza kokaine, ndërsa gjatë kontrollit në automjet u gjet një pistoletë sportive me municionin përkatës dhe me silenciator.
Në përfundim të veprimeve procedurale, shtetasi J. K., 22 vjeç, banues në Dhërmi, u arrestua në flagrancë për veprat penale ‘Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive’ dhe ‘Prodhimi dhe shitja e narkotikëve’”, njofton policia.
