Në Bashkinë e Shijakut punimet për ndërtimin e ujësjellësit të ri kanë avancuar me ritme të shpejta, duke bërë që kjo vepër të jetë në funksion në muajin janar të vitit të ardhshëm. Ky investim do të përfundojë plotësisht 5 muaj para afatit të parashikuar në kontratën e punimeve, duke i dhënë fund në këtë mënyrë një problematike të mbartur prej vitesh për banorët e kësaj bashkie.

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, e shoqëruar nga Drejtori AKUM, Alqi Bllako, drejtori i OSHEE, Adrian Çela dhe kryetari Bashkisë së Shijakut, Elton Arbana inspektuan punimet ku deri më tani janë realizuar afro 70% e tyre, ndërsa përfitues direkt të këtij investimi janë afro 13.300 banorë.

“Investimi konsiston në rehabilitimin tërësor të rrjetit të brendshëm, janë pothuajse 36 kilometra rrjet i brendshëm që zëvendësohen, ndërtohet një depo e re 2 mijë metra kub, rikonstruktohet tërësisht stacioni pompimit, si dhe rikonstruktohet depo shpërndarëse. Do instalohen 3600 matësa për konsumatorët individualë, në mënyrë që të mos abuzohet me konsumin, gjithashtu do të kemi matje të saktë të konsumit si dhe do të instalohet sistemi SCADA”, u shpreh kreu i AKUM, Alqi Bllako.

Për kryebashkiakun Arbana mungesa e furnizimit me ujë të pijshëm ka qenë një shqetësim për banorët e kësaj bashkie teksa shtoi se ky projekt, së bashku me projektin e rindërtimit, janë dy ndër investimet kryesore që po bëhen në këtë zonë.

Ministrja Belinda Balluku theksoi se kantieret për ndërtimin e ujësjellësave të rinj janë shtrirë në të gjithë vendin, ndërsa me buxhetin e ri, duke nisur nga pranvera e vitit të ardhshëm, do të hapen edhe 70 kantiere të rinj.

“Kemi arritur sot në shifrën e 128 kantiereve për të vazhduar më pas gjatë vitit të ardhshëm, 2021. Me buxhetin e ri që kemi marrë, ujit i është dhënë një vëmendje e veçantë, pasi ne na është miratuar nga Ministria e Financave rreth 85% e nevojës që ne kërkuam dhe kjo është një shifër shumë e lartë, duke pasur parasysh që ky është një vit i vështirë dhe vijmë nga një vit i vështirë. Ne do jemi eficent dhe të gjitha kantieret do dorëzohen para afatit dhe kjo është e rëndësishme”, theksoi Balluku.

Drejtori i OSHEE, Adrian Çela tha se investimet që po realizohen e kanë kthyer qarkun e Durrësit në një kantier të madh, ku përfundimi i të gjitha projekteve që po realizohen do të ofrojnë një tjetër pamje për zonën dhe do të përmirësojnë cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.

“I gjithë qarku i Durrësit është kantier, rindërtimi nga tërmeti, investimet në ujësjellës dhe investimet në energjetikë. Janë fshatrat e të gjitha zonave rurale ku po investohet në ujësjellës. Qyteti i Durrësit ka një linjë të re furnizimi të dedikuar. Nga ana tjetër, janë investimet në energjetikë që ne po bëjmë. Kemi pasur një stopim një vit për shkak të thatësirës, sepse u detyruam të importonim energji, por tani që u çliruam pak. Demonstrim i parave që qytetarët paguajnë, ne ja kthejmë me investime, si për ujin, dhe energjinë”, u shpreh Çela.

Sa i takon Bashkisë së Shijakut, pranverën e ardhshme do të nisin punimet edhe për ujësjellësin i cili furnizon zonën e Maminasit duke garantuar edhe për banorët e kësaj zone furnizim të pandërprerë me ujë të pijshëm./a.p