Kryeministri Edi Rama ka shpërndarë në rrjetet sociale një foto me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte.
Të buzëqeshur dhe krah përkrah me njëri tjetrin, kreu i qeverisë shprehet se ky është ai moment kur e paimagjinueshmja bëhet e mundur dhe i thua Rutte-s shihemi në Shqipëri.
“Ai momenti i krenarisë kur të bëhet zemra mal, pasi kalojnë vite me shumë punë e durim të madh dhe vjen dita kur e paimagjinueshmja bëhet e mundur, e i thua Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s:
Shihemi në Shqipëri për samitin e ardhshëm”, shkruan Rama krah fotos së publikuar.
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