Miliona euro më shumë fitoi arka e shtetit në vitin që lamë pas. Miliona euro më shumë se në 2023-shin arritën të mblidhnin administrata tatimore dhe ajo doganore, por nuk arritën të realizonin plotësisht planin e caktuar në buxhetin e 2024-ës nga Ministria e Financave.

Sipas shifrave zyrtare të ministrisë, gjatë vitit 2024, të ardhurat e mbledhura arritën në 7 miliardë e 95 milionë euro, ose afro 45 milionë euro më pak se planifikimi. Në buxhetin e vitit të shkuar pritshmëritë ishin për të mbledhur 7 miliardë e 140 milionë euro. Ndërsa për vitin 2025 pritshmëritë janë që të mblidhen rreth 7.5 mld euro.

Dy nga shkaqet kryesore të evidentuara gjatë vitit të shkuar që ndikuan negativisht në realizimin e të ardhurave, ishin zhvlerësimi i valutave, që ndikoi negativisht tek të ardhurat doganore, por nga ana tjetër edhe heqja e tatimit 15% për profesionistët e lirë uli pritshmëritë për të ardhurat.

Edhe pse me mosrealizim, në raport me vitin 2023, të ardhurat janë rritur me 659 milionë euro, pasi në total në vitin e krizës së inflacionit u mblodhën në total 6 miliardë e 436 milionë euro.

Kontributin më të madh në rritjen e ardhurave në raport me vitin 2023, e ka dhënë përmirësimi i ekonomisë, shtimi i konsumit si rezultat i turistëve të shumtë por edhe përmirësimi i aktivitetit të bizneseve. Paratë e mbledhura nga TVSH-ja, tatimi i pagave ndikuar edhe prej rritjes së rrogave dhe milionat e mbledhura nga akciza patën ndikimin më të madh në rritjen e të ardhurave vjet.

Në vitin që lamë pas situata më problematike ka qenë me shpenzimet që cilat nuk u realizuan me 372 mln euro, pasi nga 7.7 miliardë euro që patën në dispozicion institucionet, u shpenzuan pak më shumë se 7.3 miliardë euro.

Ministria e Financave thotë se shpenzimet patën ecuri të ngadaltë vjet për shkak të vonesave në procedurat tenderuese, vonesave në realizimin e projekteve si dhe në marrjen e fondeve të huaja./Shqiptarja.com

TË ARDHURAT PËR VITIN 2024:

Plani 714 mld lekë 7.140 mln euro

Realizimi 709.5 mld lekë 7.095 mln euro

Diferenca -4.5 mld lekë -45 mln euro

TË ARDHURAT E MBLEDHURA :

Viti 2023 643.6 mld lekë 6.436 mln euro

Viti 2024 709.5 mld lekë 7.095 mln euro

Rritja +65.9 mld lekë +659 mln euro