Prodhimi i bollshëm bujqësor vendas që ka mbushur tregjet ka sjellë ulje të ndjeshme të çmimeve të shitjes në javën e parë të muajit qershor.

Nga një vëzhgim në tregjet e shitjes me shumicës të produkteve bujqësore, në kryeqytet shihet se çmimet e artikujve kryesorë bujqësor të serrave dhe të fushës, janë ulur krahasuar me javët e fundit të muajit maj.

Kështu çmimet e domates, specit, sallatës, kastravecit etj., janë ulur me rreth 30 deri 50 lekë/kg. Kështu domatet shiten me 100 lekë/kg deri 80 lekë/kg, nga 150 lekë/kg një javë më parë. Specat tregtohen me 110 lekë/kg nga 170 lekë/kg një javë më parë dhe kastravecat janë ulur në 70 lekë/kg.

Ndërsa me rritje të çmimit rezultojnë prodhimet që janë në fillim të sezonit dhe një pjesë e prodhimeve të importit, ku kryesojnë frutat me një rritje prej 20 lekë/kg më shtrenjtë.

/a.r