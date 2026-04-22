Ditën e sotme (22 prill), vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura, të shoqëruara me kthjellime të herëpashershme, kryesisht në zonat veriore dhe qendrore.
Reshjet e shiut do të nisin që në orët e para të 24-orëshit dhe do të përfshijnë pjesën më të madhe të territorit, me intensitet kryesisht të ulët. Gjatë ditës, reshjet do të vijojnë në mënyrë të herëpashershme, ndërsa në zonat qendrore dhe lokalisht në jug priten reshje me intensitet deri mesatar, të shoqëruara hera-herës me shtrëngata afatshkurtra.
Pas mesditës, reshjet do të tërhiqen gradualisht nga pjesa më e madhe e territorit, duke mbetur të pranishme kryesisht në zonat malore, me intensitet të ulët dhe shtrëngata të izoluara.
Në zonën e Alpeve dhe në verilindje, në lartësi mbi 1500–1600 metra, priten reshje dëbore me intensitet të ulët.
Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare rreth 6 m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore pritet të arrijë hera-herës deri në 18 m/s.
Sa i përket detit, në Adriatik dhe Jon parashikohet valëzim i forcës 2–3 ballë.
