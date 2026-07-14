Nga sheshi para Kryeministrisë, protestuesit kanë reaguar për lajmin se qeveria do të shfuqizojë ligjin e investimeve strategjike. Ndërsa ritheksoi se kjo është arritje e protestës, aktivisti Edison Lika tha se Marta Kos është vendosur me “shpatulla pas murit” për t’i thënë Shqipërisë që nuk ka anëtarësim në BE pa shfuqizim të ligjit.
Lika shtoi se edhe ata kanë kusht që mos të ketë integrim në BE me Ramën, një deklaratë që shfaqet si cenim ndaj një aspirate të rëndësishme të vendit.
“Aleatja e Ramës, Marta Kos, sot qenka vendosur me shpatulla pas murit. Qenka detyruar të thotë që i kemi vënë kusht Shqipërisë që ta shfuqizojë ligjin 21/24 që para se të fillonin protestat. Marta Kos ka pasur sa të duash kohë ta thoshte këtë gjë. Falë jush sot është detyruar që nuk ka anëtarësim në BE pa shfuqizimin e ligjit 21/24. Siç Marta Kos i ka vënë kusht shfuqizimin e ligjit, edhe ne i themi Marta Kosit që nuk ka integrim me Edi Ramën. Këto ligje nuk është se janë miratuar në mënyrë të pavetëdijshme. Kjo ka qenë mënyra si kjo qeveri ka zaptuar çdo hapësirë private e publike për 13 vite. Na e ka pamundësuar jetesën në Shqipëri. 1 nga 1 do të bien ligjet dhe i fundit do të bjerë Edi Rama me gjithë sistemin që ka ngritur”, tha Lika.
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