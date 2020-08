Avokatja e njohur Mirela Cela Jorgo ka reaguar ashpër ndaj vëllezërve Edmond dhe Robert Budina duke i akuzuar si militantë të Partisë Demokratike që shfrytëzuan kauzën e Teatrit Kombëtar për të synuar integrimin në politikë.

E njohur si një prej aktivisteve më rezistente ndaj kauzës së teatrit, juristja e ka cilësuar veprimtarinë e vëllezërve si aktrim dhe asgjë më shumë.

“Dmth vëllezerit Budina mashtruan 2 vjet e gjysëm tek mikrofoni i sheshit te teatrit se nuk donin karriere politike. me protesten .

E ju jeni kokrrat e legenave.

PO VETËM TË JENË BUDALLENJË SHQIPTARËT DHE MILITANTËT E PD T’JU BESOJNE JUVE, O BUDINA.

Aktruat 2 vjet e gjysem në atë shesh me fjalime patetike.

Po si mund te jeni te besueshëm kur shfrytezuat nje kauz aq qytetare.

Si nuk ju vjen turp”, nënvizon ajo.

Më tej Cela shton se:

“Jo vetëm që paska patur te drejtë Rama dhe Veliaj qe thoshin se këta jane per interesat e tyre.. Po çfare kusuri kishim ne që e donim me zemër atë kauz”, shkruan juristja.