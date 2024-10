Nga arresti shtëpiak, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, synon të mobilizojë të gjitha strukturat për muajt e mbetur para zgjedhjeve të vitit 2025, duke u kërkuar më shumë angazhim publik në përballjen me kundërshtarin. Debati me socialistët duhet pranuar, udhëzon Berisha në një mesazh dërguar strukturave drejtuese dhe deputetëve, teksa fton të vetët të refuzojnë përballjen me ata që i konsideron opozitarë të opozitës.

Kreu i PD këshillon të gjitha strukturat se duhet të jenë më shumë aktivë dhe në mediat sociale, për të komunikuar direkt me qytetarët.

Mesazhi:

Mirëmbrëma dhe përshëndetje.

Me këtë mesazh në këtë vit elektoral duhet:

1-Të shfrytezohet çdo mundësi dhe njohuri dhe lidhje për të qenë të pranishëm në debate, konferenca shtypi, prononcime në mediat qendrore dhe lokale.

2-Të mbahen marrëdhëniet më korrekte me gazetarët, dhe analistët.

3-Si parim nuk shmanget asnjë debat me socialistët!

4-Nuk zhvillohet asnjë debat me opozitarët e opozitës. Mos harroni se Edi Rama dhe mediat e kontrolluara prej tij, kërkojnë të zëvendësojnë në debate deputetët dhe ministrat socialistë të diskretituar dhe mëkatar deri në veshë, me opozitar të opozitës, kryetar pa parti, pra të zhvendosin debatin midis opozitës dhe kallp opozitës. Ndaj dhe njëherë cilido që t’ju ftojë në debat me gazetarë, analistë apo përfaqësues të PS nuk duhet të refuzohet. Në asnjë debat me figura kallpe dhe individë të marrë peng nga regjimi për krimet e tyre nuk duhet të marrim pjesë.

5- Para se të shkoni në studio për debat duhet të njoftoni zyren e shtypit, të kërkoni të dhena për çështjet në debat dhe në rast se ka mesazh dite për ju do t’jua nisë!

6- Më e rëndësishmja të kujtohi çdo orë dhe çdo ditë se studio, valët dhe ekrani pa asnjë censurë për ne janë vetem rrjetet tona sociale: Facebook, Instagram, X të cilat çdo orë dhe çdo ditë duhet të kenë vendin më kryesor në komunikimin tonë me qytetarët dhe betejën tonë me narko-regjimin e Edi Ramës!

O sot, o kurrë! Është rradha jonë! Fitore!