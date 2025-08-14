“Mos më kërko unë nuk vij. Por shfaqem kur ty ‘sta pret mendja”. Këto ishin fjalët që autori i vrasjes së 14-vjeçarit në Maliq postonte në rrjetet sociale.
E. Guri, autori i vrasjes së E. Xhejo, postonte në Tik Tok edhe foto me armë gjahu.
Dy 14-vjeçaret u takuan në një lokal në Maliq, teksa pas përleshjes me thika, humbi jetën E. Xhejo, teksa mbeti i plagosur E. Guri.
Mësohet se ata ishin konfliktuar një ditë më parë.
Autori i mitur është dërguar në komisariat për t’u marrë në pyetje.
Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.
