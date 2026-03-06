Një konflikt mes disa nxënësve është regjistruar paraditen e sotme në një shkollë në fshatin Shënavlash, në Durrës.
Sipas burimeve policore ngjarja ka ndodhur rreth orës 09:30 me disa nxënës të moshave 15, 16 dhe 17 vjeç janë përfshirë në një konflikt fizik me njëri-tjetrin. Falë ndërhyrjes së menjëhershme të oficerit të sigurisë dhe stafit pedagogjik të shkollës, është bërë e mundur ndërprerja e sherrit dhe parandalimi i përshkallëzimit të situatës.
Nga përplasja ka mbetur i dëmtuar lehtë një nxënës 15-vjeçar. Sipas te dhenave nga vendngjarja, sherri ka nisur fillimisht ne rrjetet sociale (TikTok, snap chat) dhe gjate dites se sotme jane kapur me njeri-tjetrin.
Pas njoftimit, shërbimet e Policisë kanë mbërritur menjëherë në ambientet e shkollës dhe kanë shoqëruar të miturit në Komisariatin e Policisë për veprime të mëtejshme procedurale. Veprimet po kryhen në drejtimin e Prokurorisë, në prani të psikologut, përfaqësuesve ligjorë, oficerit të sigurisë, stafit pedagogjik dhe prindërve të nxënësve.
