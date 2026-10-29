Ngjarja ka ndodhur këtë pasdite në qytetin e Korçës, në afërsi të postës, ku një 65 vjeçar ka plagosur me thikë një 60 vjeçar.
Mësohet se shkaku ka qenë një konflikt çasti mes dy personave, ndërsa i plagosuri ka marrë një plagë të lehtë në pjesën e qafës. Sipas të dhënave, ky i fundit është jashtë rrezikut për jetën.
Pak pas ngjarjes, shërbimet e komisariatit kanë bërë të mundur kapjen e autorit, me iniciale N.H. ndërsa po bëjnë veprimet e mëtejshme për arrestimin e tij. Vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave.
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