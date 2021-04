Tre vëzhgues janë proceduar penalisht sot në Tiranë, në lidhje me sherrin që u regjistrua mbrëmë në KZAZ 30 tek shkolla “1 Maji”, ku për pasojë u ndërpre edhe numërimi për disa minuta.

Me një njoftim për mediat, Policia bën me dije se janë proceduar për veprën penale “plagosje me dashje” shtetasit J. M., 26 vjeç, O. L., 29 vjeç dhe A. D., 35 vjeç.

Sherri mes tyre, sipas policisë, ka nisur për radhën e qëndrimit para monitorëve ku bëhet numërimi i votave.

Materialet procedurale do t’i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprime të mëtejshme hetimore.

Ngjarja u regjistrua mbrëmjen e djeshme rreth orës 22:45, ku vëzhguesit goditën njëri-tjetrin edhe me karrige, por fatmirësisht uniformat blu ndërhynë në kohë, duke parandaluar një përkeqësim të gjendjes./ b.h