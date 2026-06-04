Një ngjarje e rëndë tronditi sot zonën e Lozhanit në Maliq, ku efektivi i forcave “Shqiponja”, Enea Mekolli, 34 vjeç, ndërroi jetë në krye të detyrës pasi u qëllua për vdekje nga i shumëkërkuari Violant Braçellari. Kolegu i tij, Edison Adri, mbeti i plagosur.
Gazetarja Glidona Daci, në një lidhje të drejtpërdrejtë për “Opinion”, bëri me dije se ishte çobani që Braçellari kishte punësuar në stanin ku fshihej prej 10 vitesh për t’u kujdesur për bagëtitë, ai që kishte dhënë indicien në polici për vendndodhjen e 43-vjeçarit, i dënuar me 10 vite burg për kultivim dhe trafikim të narkotikëve.
“Violand Braçellari, 43 vjeç, ndodhej i fshehur në Lozhan të Maliqit. Ai jetonte prej 10 vitesh atje dhe kishte një çoban, të cilin e paguante për t’u kujdesur për bagëtitë. Çobani i ka kërkuar 43-vjeçarit 2 ditë leje për të shkuar te familja dhe mes tyre ka pasur një konflikt. Çobani ka arritur të largohet dhe ka shkuar për të bërë denoncimin në Policinë e Maliqit për dhunën e ushtruar ndaj tij nga personi që e kishte marrë në punë.
Në verifikimet që ka bërë policia në sistem, ka rezultuar se Violand Braçellari ishte në kërkim prej 10 vitesh, i dënuar me 10 vite burg për kultivim të narkotikëve dhe trafikimin e tyre. Është ngritur menjëherë grupi i punës dhe janë angazhuar 40 efektivë. Në drejtim të operacionit ka qenë vetë drejtori i Policisë Vendore të Korçës, dy nëndrejtorë, dy shefa komisariatesh, si dhe struktura të Shqiponjave dhe të Rendit. Efektivët kanë shkuar në zonë dhe kanë bërë rrethimin, duke ecur për disa orë në këmbë për shkak të terrenit të thyer. Ata kanë kërkuar që ai të dorëzohej.
Kur ka parë se ishte i rrethuar nga strukturat e rendit, ai ka hapur zjarr në drejtim të tyre, duke qëlluar me kallashnikov. Dy prej plumbave kanë prekur një 34-vjeçar, të cilit i shkaktuan vdekjen. Po ashtu, një efektiv tjetër, Edison Adri, ka mbetur i plagosur nga një plumb në pjesën e nofullës”, tha gazetarja.
Gazetarja Daci sqaroi gjithashtu se autori, Violant Braçellari, ka qenë pjesë e Forcave të Armatosura të Shqipërisë vetëm për tre ditë gjatë vitit 2004 dhe më pas është larguar, çështje për të cilën ka pasur edhe një procedim penal.
“Është folur gjatë ditës së sotme se 43-vjeçari ka qenë pjesë e forcave komando. Në vitin 2004, Braçellari ka qenë pjesë e Forcave të Armatosura për pak ditë dhe më pas është larguar. Për këtë çështje ka pasur edhe procedim penal”, shtoi gazetarja.
Përveç bagëtive, në stan Baçellari merrej edhe me kultivimin e fruta-perimeve në sera. Deri më tani, nga policia nuk ka pasur asnjë informacion se autori merrej me veprimtari të tjera të paligjshme, sqaroi Daci.
Efektivi i plagosur, 36 vjeç, ka marrë plagë në pjesën e nofullës dhe ndodhet në Spitalin e Traumës. Në të njëjtin spital po merr trajtim mjekësor edhe autori, i cili, nga kundërpërgjigjja me armë zjarri e policisë, ka mbetur i plagosur në pjesën e barkut.
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