Sherr për një karrige të dëmtuar në Bulqizë, zyrtari godet me shuplakë shefen e Task Forcës së Ujësjellës-Kanalizimeve

Sherri për një karrige mes dy zyrtarëve në Bulqizë ka përfunduar në polici. 40-vjeçari Juljan Damzi, drejtor i Kujdesit Shëndetësor në Bulqizë, pas një konflikti për motive të dobëta ka goditur me shuplakë 26-vjeçaren, Shime Doda, drejtuese e Task Forcës në Ujësjellës Kanalizimeve Dibër (UKD). Çështja është referuar në Prokurorinë e Dibrës.

Ngjarja ka ndodhur ditën e djeshme, me 10 qershor. Shime Doda ka deklaruar se është goditur me shuplakë në ambientet e punës nga Juljan Damzi. Në dëshminë e saj, Doda pretendon se ka qenë duke sistemuar zyrat kur është paraqitur shtetasja Erla Damzi, bashkëshortja e Juljan Damzit, duke kërkuar që të marrë tavolinat pasi kishte urdhër nga lart.

Debati ka nisur për një karrige të dëmtuar, për të cilën Doda, pretendon se i kërkoi edhe shumën prej 15 mijë lekësh të reja për të.

“Nxorri tavolinat në korridor dhe më pas u fut tek zyra tjetër duke marrë një karrige. Karrigia ishte dëmtuar dhe filloi duke bërtitur që si e keni marrë këtë karrige ashtu do e dorëzoni. Unë i thashë që karrikja është një mjet për t’u përdorur për punët e zyrës së shtetit dhe i thashë se ajo karrige ekziston është por thjesht është prishur. Nga ky moment, ajo vazhdoi duke bërtitur dhe duke thënë që do t;i them drejtorit që keni prishur karriget dhe do të mbani ju përgjegjësi për këtë që keni bërë ose do paguani 15.000 lek të reja për karrigen e dëmtuar”, thuhet në dëshminë e saj.