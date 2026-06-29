Dy shtetas shqiptarë, 30 dhe 33 vjeç, janë arrestuar mbrëmjen e së dielës në Selanik, pas një sherri në apartamentin ku jetonin. Sipas policisë greke, konflikti dyshohet se nisi për shkak të mosmarrëveshjeve që lidhen me lëndët narkotike.
Sipas policisë greke, 33-vjeçari denoncoi se ishte kërcënuar me thikë nga 30-vjeçari pas një konflikti mes tyre. Gjatë ndërhyrjes së efektivëve, 30-vjeçari dyshohet se kundërshtoi me dhunë arrestimin, duke goditur dhe kërcënuar policët.
Gjatë kontrollit në banesë, policia gjeti rreth 13.8 gramë kokainë, e cila dyshohet të ketë qenë shkaku i konfliktit.
Të dy u arrestuan për veprat penale që lidhen me narkotikët, ndërsa 30-vjeçari akuzohet edhe për plagosje të rrezikshme, kanosje, dhunë ndaj punonjësve të policisë dhe fyerje. Ata pritet të dalin para Prokurorisë së Selanikut.
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