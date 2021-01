Një sherr për motive të dobëta ka çuar në plagosjen e një 16-vjeçari në Tiranë. Ngjarja e rëndë ndodhi orës 11:19, në rrugën “Bedri Karapici”.

Burime zyrtare nga policia bënë me dije se shtetasi me inicialet M.S., u godit me sende të forta.

Ndërkohë që i mituri është dërguar në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Aktualisht po punohet për shoqërimin e shtetasit me inicialet K.Ç, dhe sqarimin e plotë e rrethanave të ngjarjes.

NJOFTIMI I POLICISË

Më datë 19.01.2021, rreth orës 11:19, në rrugën “Bedri Karapici”, dyshohet se pas një konflikti të çastit shtetasi K.Ç., ka goditur me sende të forta shtetasin e mitur me iniciale M. S., 16 vjeç, i cili u dërgua në spital, për ndihmën mjekësore ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Punohet për shoqërimin e shtetasit K.Ç, dhe sqarimin e plotë e rrethanave të ngjarjes./a.p