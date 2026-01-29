Studioja e “Quo Vadis”, e moderatores Pranvera Borakaj, është kthyer në arenë debati mes të ftuarve këtë të enjte.
Përfaqësuesit e opozitës dhe mazhorancës janë përplasur për reformën në drejtësi dhe mënyrën se si funksionon ajo kur bëhet fjalë për politikanë të caktuar.
Anëtari i PS në Këshillin Bashkiak të Tiranës, Alfred Muharremi, i cilësoi “perla” akuzat e opozitës ndaj sistemit të drejtësisë, por edhe qëndrimet e saj për politikanë të caktuar.
I menjëhershëm ishte reagimi i kryetares së PD të Degës 1 në Tiranë, Eda Grimci, e cila tha se, lidhur me qëndrimet e mazhorancës dhe atë që ka krijuar kjo mazhorancë ndër vite, ka raporte të OSBE-së që rrëzojnë propagandën.
Pjesë nga biseda:
Muharremi: Këta të opozitës janë një perlë e vërtetë.
Grimci: Me kë e ke ti?
Muharremi: Këto partitë e reja janë përfshirë në një vorbull dhe hajde të mbushim emisionin.
Grimci: Le të rrimë te Rama.
Muçi: Ka hallin e Shqipërisë.
Muharremi: Ia tregoi Shqipëria më 11 maj zotërisë.
Grimci: Ta tregoi edhe raporti i OSBE-së.
Muharremi: Nëse ka njeri dhe ka qenë vullneti i Edi Ramës për të pasur një drejtësi të pavarur. Reforma territoriale gjyqësore është vettingu i gjyqtarëve.
