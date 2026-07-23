Një person është plagosur mbrëmjen e sotme pas një konflikti fizik të ndodhur pranë shëtitores së plazhit në Shëngjin.
Sipas informacioneve të para, sherri ka ndodhur në një zonë të frekuentuar nga pushuesit.
I plagosuri është evakuuar menjëherë me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Lezhës, ku po merr trajtimin ndihmën mjekësor.
Policia e Lezhës ka reaguar shpejt në vendngjarje dhe ka shoqëruar në komisariat një person të dyshuar për përfshirje në incident.
Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Policisë kanë shkuar në vendngjarje, ku kanë bërë të mundur shoqërimin e autorit të dyshuar, shtetasit A. Ll.
Gjatë veprimeve të para hetimore është gjetur dhe sekuestruar, në cilësinë e provës materiale, një armë sportive zhurmuese, e cila dyshohet se mbahej prej tij.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe, nën drejtimin e Prokurorisë, po kryen veprimet procedurale për sqarimin e plotë dhe dokumentimin ligjor të rrethanave të ngjarjes.
Leave a Reply