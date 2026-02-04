Një konflikt në një lokal në Korçë ka degraduar me plagosje me thikë.
Autori është një 17-vjeçar ndërsa i plagosur ka mbetur një 34-vjeçar.
Sipas të dhënave mësohet se 34-vjeçari ka marrë dëmtime në dorë nga mjeti mprehës ndërsa kishte mbërritur pak ditë më parë në Shqipëri, pasi jetonte në Greqi.
Shkak i konfliktit mendohet të ketë qenë një konflikt i mëparshëm. Autori i mitur ndodhet tashmë në komisariatin e Korçës ndërsa i plagosuri po merr mjekim në spital jashtë rrezikut për jetën.
