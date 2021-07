Detaje të rënda janë zbardhur nga sherri i ndodhur mbrëmjen e sotme në Llogara, ku u përfshinë disa persona. Në këtë sherr raportohet se janë përdorur edhe armë zjarri.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:55, në aksin Llogara- Orikum, në afërsi të një lokali, dy drejtues mjetesh, dyshohet se si pasojë e një konflikti të çastit për motive të dobëta, janë konfliktuar me njëri-tjetrin me sende të forta duke u përfshirë në konflikt dhe disa prej pasagjerëve.

ABC mëson se një nga personat e përfshirë në sherr teksa lëvizte me një makinë tip “smart” me targa AA 696 YF i ka zënë pritë makinës tjetër dhe ka qëlluar me armë zjarri.

Fatmirësisht nga të shtënat nuk ka pasur asnjë person të plagosur.

/b.h