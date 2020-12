Një sherr mes dy të rinjsh përfundoi me plagosjen e njërit prej tyre, sot në Gjirokastër.

Raportohet se një 25 vjeçar me iniciale A.S., banues në Gjirokastër, qëlloi me thikë një person, pas një debati për motive të dobëta.

Sipas njoftimit të policisë, i plagosur lehtë ka mbetur E.M. 21 vjeç. Ngjarja ndodhi në lagjen “Kordhocë” të fshatit Lazarat.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, për veprime të mëtejshme.

/a.r