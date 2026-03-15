Një konflikt i ndodhur pasditen e së dielës në Durrës ka përfunduar me plagosjen e një të riu me mjet prerës.
Sipas informacioneve paraprake nga Policia e Shtetit, rreth orës 14:00 shtetasi R. K., rreth 26 vjeç, është paraqitur për ndihmë mjekësore në Spitali Rajonal Durrës, pasi kishte pësuar dëmtime fizike dhe një plagë me mjet prerës në këmbë.
26-vjeçari ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën.
Nga veprimet e para hetimore dyshohet se ai është konfliktuar me shtetasin A. N., rreth 35 vjeç, i cili gjatë përplasjes i ka shkaktuar dëmtime fizike dhe e ka plagosur me mjet prerës.
Shërbimet e policisë janë vënë në ndjekje të autorit të dyshuar dhe vijon puna për kapjen e tij. Ndërkohë, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokuroria e Shqipërisë, po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes.
