Një plagosje me thikë është regjistruar mëngjesin e kësaj të hëne (25 maj) në zonën e Kombinatit në Tiranë, pas një konflikti që dyshohet se ka nisur për motive të dobëta.
Sipas burimeve paraprake, ngjarja ka ndodhur si pasojë e një sherri të çastit mes dy personave, i cili ka përshkallëzuar deri në përdorimin e mjetit prerës.
Policia ka ndërhyrë menjëherë duke bërë të mundur arrestimin e autorit të dyshuar në vendngjarje, ndërsa i plagosuri është dërguar për ndihmë mjekësore.
Grupi hetimor po vijon punën për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe motivet e konfliktit, si dhe për të dokumentuar dinamikën e plotë të ngjarjes.
