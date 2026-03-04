Situata në Iran po ushqen tensione ndërkombëtare dhe krijon “frikën e një përshkallëzimi që mund të ketë ndikim edhe në kërcënimin terrorist”. Kështu thuhet në raportin vjetor të inteligjencës italiane me titull “Governare il cambiamento”, i paraqitur më 4 mars dhe i publikuar nga mediat italiane.
“Në Evropë janë rritur rreziqet që lidhen me aktivitetet e Hamasit, sidomos për përfshirjen në qarkullimin e armëve dhe në projekte të mundshme armiqësore kundër objektivave izraelite dhe hebraike”, thuhet në raport.
Në perspektivë, inteligjenca italiane vlerëson se organizatat kryesore të terrorizmit ndërkombëtar do të përmirësojnë gjithnjë e më shumë aftësinë për të “kapitalizuar” krizat në zhvillim, duke i përdorur ato për propagandë dhe për të nxitur radikalizimin.
Ndërlidhja mes zonave të ndryshme të krizës rrezikon të zgjerojë kërcënimin edhe drejt Evropës dhe Italisë.
Sa i përket tensioneve mes Izraelit dhe Hamasit, operacionet e fundit policore në Itali dhe vende të tjera evropiane konfirmojnë nevojën për vigjilencë të lartë ndaj
kanaleve të mundshme të financimit të terrorizmit, rrjeteve që Hamasi mund të krijojë jashtë vendit.
Në këtë kontekst, antisemitizmi po merr një dimension gjithnjë e më ndërkombëtar dhe po përhapet në ideologji të ndryshme ekstremiste.
Rusia: Kërcënimi kryesor në vitin 2026 për Europën
Sipas raportit, në vitin 2026 Federata Ruse do të përfaqësojë kërcënimin kryesor për kontinentin evropian.
Inteligjenca thekson se Kremlini e sheh Evropën si bllokun kryesor kundërshtar, sidomos pas forcimit të kanaleve të dialogut me Uashingtonin.
Raporti nënvizon:
Sulmet ndaj infrastrukturave kritike janë më shumë se pesëfishuar nga 2023 deri në 2025.
Janë regjistruar sabotime hekurudhore dhe përdorim i pakove ndezëse, duke rritur rrezikun për viktima civile.
Qëllimi kryesor është dobësimi i mbështetjes evropiane për Ukrainën dhe testimi i dobësive të vendeve evropiane dhe NATO-s.
Gjithashtu theksohet se dinamika e re mes fuqive të mëdha mund të dobësojë rendin liberal ndërkombëtar dhe unitetin transatlantik.
Leave a Reply