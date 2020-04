Ka shenuar ulje sot numri i vdekjeve nga koronavirusi ne Spanje, sipas raportimit te 24 oreve te fundit.

Mediat e huaja bejne me dije se autoritetet shendetesore raportuan sot per 301 viktima ne 24 oret e fundit, shifer kjo me e ulet se ajo e nje dite me pare, qe shenoi 331 viktima.

Ne total numri i viktimave ne Spanje ka arritur ne 23.822.

Kurse, numri i personave te infektuar me koronavirus u rrit me 1.308, duke e çuar numrin total ne vend ne 210,773 te prekur.

Spanja është një nga vendet më të prekura në Evropë, por të dielën ajo raportoi numrin më të ulët të vdekjeve ditore pas me shume se nje muaji.

Vendi ka njoftuar lehtesim te kufizimeve te vendosura dhe per here te pare pas 6 javeshm femijet nen 14 vjec mund te dalin nga shtepite.

g.kosovari