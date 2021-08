Nje tjeter person eshte mbytyr sot ne bregdetin shqiptar. Ngjarja ne fjale eshte regjistruar rreth orës 11:15, në plazhin e Velipojës.

Burime zyrtare nga policia bene me dije se behet fjale per shtetasin me inicialet H. H. rreth 59 vjeç, dyshohet se është mbytur në det.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

Kujtojmë se po sot, në të njëjtën orë dy pushues nga Maqedonia e Veriut y mbytën në Spille të Rrogozhinës.