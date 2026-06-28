Vendi është përfshirë nga temperatura përvëluese. Sipas sinoptikanëve kjo është fundjava më e nxehtë për këtë vit. Termometri ka shënuar këtë të diel 39 gradë në vendet e ulëta e ato bregdetare, ndërsa për shkak të pranisë së lagështirës në ajër, i nxehti ndihet edhe më shumë.
Sipas të dhënave meteorologjike, temperaturat rekord të nxehta janë shënuar këtë të diel në Berat, Fier, Elbasan, Shkodër, Gjirokastër e Tiranë.
Ndërsa në zonat e thella malore në juglindje të vendit janë regjistruar reshje të izoluara shiu, duke sjellë mot më të freskët në këto zona.
Ndërkohë, edhe java e ardhshme parashikohet të jetë nën ndikimin e valës së të nxehtit ekstrem, ku temperaturat do të rriten ndjeshëm më tej. Ditën e hënë termometri pritet të arrijë 40 gradë.
Kjo valë e të nxehtit vjen si pasojë e depërtimit të masave ajrore të lagështa me origjinë jug-perëndimore nga anticikloni i Azoreve, si dhe masat nga veriu i Afrikës.
Për shkak të efektit el ninjo sinoptikanët parashikojnë një verë me temperatura ekstreme, ku korriku pritet të jetë edhe muaji më i nxehtë.
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