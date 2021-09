Telefonat celularë kanë aftësinë që të nxitin sjellje të rrezikshme dhe varësi tek njeriu.

Kjo varësi mund të ndikojë shumë në produktivitetin e njeriut, funksionet e trurit, balancën mes jetës dhe punës, por edhe në jetën personale.

Shenjat paralajmëruese që tregojnë se jeni të varur ndaj telefonit celular:

Ju zë gjumi me vështirësi Jeni në ankth Rrjetet sociale ju stresojnë Nuk rrini dot pa telefon në dorë Nuk reshtni dot së postuari Ju shkruani më shumë mesazhe se sa flisni me të tjerët Lundroni në internet pa mendje vetëm për të humbur kohën Nuk rrini pa kontrolluar telefonin edhe kur jeni në makinë. Nuk dilni dot nga shtëpia pa marrë telefonin me vete Ndiheni të vetmuar nëse nuk keni telefonin me vete Ushqeheni me telefon në dorë Marrëdhëniet shoqërore vuajnë si pasojë e telefonit Bëni veprime impulsive Nuk heqni dot dorë nga telefoni

Si të shpëtoni nga varësia ndaj telefonit

Kjo mund të duket e vështirë, por jo e pamundur. Për shembull, një mënyrë e mirë për të kufizuar përdorimin e telefonit pa e ndëshkuar veten në mënyrë drastike është që në shtëpinë tuaj të krijoni zona ku nuk lejohet telefoni.

Dhoma e gjumit, dhoma e ndenjjes apo ajo e ngrënies janë zona ku nuk duhet të përdorni telefonin.

Një mënyrë tjetër është që vendosni disa limite.

Për shembull, nëse e përdorni telefonin shumë gjatë ditës, vendosni një limit kohor, siç mund të jetë ora 17:00 e pasdites kur keni mbaruar punën.

Nëse nuk e përdorni telefonin pas kësaj ore, do të keni më shumë kohë për të bërë gjëra që kanë me të vërtetë rëndësi për ju dhe familjen.

Ne dërgojmë shumë mesazhe, por a angazhohemi me të vërtetë në komunikim të hapur me njerëzit?

Duke lënë telefonin mënjanë, do të keni mundësi të formoni, ngrini dhe ushqeni marrëdhëniet tuaja shoqërore dhe familjare.

Edhe nëse merrni telefonata pune ose mesazhe elektronike, bëjini vetes një nder dhe mos u merrni me të. Telefoni aty do të jetë, edhe të nesërmen.

Avantazhet e kufizimit të përdorimit të telefonit

Sipas ekspertëve, kufizimi i përdorimit të telefonit sjell një sërë përfitimesh.

Do të jeni më në paqe,

Do të vuani më pak nga ankthi

Do të mendoni më qartë

Do të shpërqendroheni më pak

Do të jeni më krijues

Do të ndiheni më shumë fuqiplotë

Do të flini më mirë

Do të keni marrëdhënie shoqërore më të forta

Do të jeni më të ndërgjegjshëm sa i përket ushqyerjes.