E ftuar mëngjesin e kësaj të hënë në emisionin “Ditë e Re” në Rtv Ora ishte astrologia Meri Gjini për të folur mbi parashikimin e horoskopit për vijimin e muajit Tetor.

Ky muaj do t’u japë mundësinë shenjave të tokës të jenë më të privilegjuara. Sipas Merit demat do të favorizohen nga fati dhe do ja dalin mbanë pa marrë parasysh gjendjes së tyre emocinale aktuale.

Edhe Virgjeresha dhe Bricjapi do të jenë në qendër të vëmendjes gjatë gjithë këtij muaji dhe do të jenë në gjendje ti marrin më të mirën kohës.

“Shenjat e tokës do të jenë më të privilegjuarat ose ato që do të fitojnë më shumë. Kam bindjen që në varësi të individit secili prej nesh mund ti marrë më të mirën kohës nëse e menaxhon faktorin kohë të përshtatur në kushtet që ndodhemi.”

Të gjitha shenjat sipas astrologes duhet të tregojnë kujdes dhe të manxhojnë mirë lekët. Nuk duhet të jenë duar lëshuar dhe të kontrollojnë xhepin dhe trupin e tyre duke ushtruar aktivitete fizike.

“Kemi mundësi të bëjmë zgjehdje tëm ira dhe veprime të mira. Ky muaj varet shumë nga zgjedhjet individuale nga mënyra e reagimeve individuale nga kontrolli i ngarkesave emocionale të çdo njërit prej nesh dhe më kryesorja e periudhës është e kontrollit të xhepit dhe trupit”.

“Të jemi gjakftohtë dhe mos kemi reagime emocionale në çdo lloj situate që ndodhemi. Të projektojmë lëvizjet profesionale të përshtatura me kohën. Të merremi me fizikun tonë dhe të duam dhe të respektojmë shumë njeriun që kemi afër.”