Shenjat më kursimtare dhe harxhimtare të zodiakut!

Peshoret janë gjithmonë të azhurnuara me tendencat e fundit dhe i pëlqen të shpenzojë para dhe të blejë gjëra që do t’i zgjasin ato. Bricjapët, nga ana tjetër, nuk bëjnë asgjë pa menduar për planin e tyre afatgjatë. Tri shenjat e zodiakut që shpenzojnë më shumë para:

Peshorja Peshores i pëlqen shumë të bëjë pazar. Ata janë gjithmonë të azhurnuar me tendencat e fundit. Ata e dinë cilësinë dhe nuk e kanë problem të humbasin para për diçka që do të marrë kohë. Problemi më i madh me ta, megjithatë, është se ata kanë pak ‘investim të mirë’. Shtëpia e dytë e të ardhurave dhe financave të Peshores sundohet nga Marsi, planeti i veprimit dhe agresionit. Me gjithë sjelljen e tyre të qetë dhe të ekuilibruar, Peshoret mund të jetojnë në mënyrë të rrezikshme sa i përket bilancit të llogarisë financiare. Motoja e tyre është ‘Duhet të shpenzosh para për të fituar para’ e cila mund të kthehet në një problem të madh.

Peshqit Të udhëhequr nga planeti Jupiter, Peshqit janë gjithmonë duke ndjekur ekstazën e përkohshme dhe duke kërkuar përvoja kuptimplota për të cilat ata janë gjithmonë të gatshëm të shpenzojnë para. Ata e dinë që jeta është e vështirë, dhe ndonjëherë zgjidhja më e lehtë për një ditë të keqe është blerja. Ashtu si Peshorja, aspekti financiar i Peshqve qeveriset gjithashtu nga Marsi i zjarrtë. Peshqit janë të entuziazmuar me vlerat dhe gjërat e tyre, dhe nëse nuk janë të kujdesshëm, ata mund të shpenzojnë fjalë për fjalë të gjithë llogarinë e tyre të kursimeve pa e vënë re fare.

Shigjetari Nën planetin Jupiter, Shigjetarët e zjarrtë, pasionant pëlqejnë të shpenzojnë para për gjëra që do të stimulojnë mendjen e tyre. Ata janë të patrembur dhe nuk do të mendojnë dy herë për të rezervuar një udhëtim të pavarur. Sidoqoftë, ana e tyre financiare menaxhohet nga Saturni përgjegjës. Siguria është gjithmonë përparësia e tyre. Shigjetarëve u pëlqen të fitojnë para në mënyrë që t’i shpenzojnë ato, shkruan KP.

Dy shenja të zodiakut që janë shumë kursimtare:

Bricjapi Bricjapët nuk bëjnë asgjë pa menduar për planin e tyre afatgjatë, kështu që ata janë gjithmonë në krye të kursimeve dhe investimeve të zgjuara. Ju kurrë nuk do të kapni një Bricjap që shpërdoron para për kënaqësi të menjëhershme, një taksi ose diçka të tillë.

Virgjëresha Virgjëresha gjithmonë ka një plan dhe një tabelë buxheti në të cilën përshkruhet në detaje se si do t’i shpenzojë paratë. Shtëpia e saj e dytë e financave mbikëqyret nga Venera – planeti i dashurisë dhe lidhjes. Kjo është arsyeja pse ato janë veçanërisht të përshtatura për të marrë vendime të ekuilibruara, para se të tërheqin kartën e kreditit. Mund të çojë gjithashtu në një tendencë për të shmangur gjërat që janë argëtuese vetëm për të kursyer para, shkruan MSN.