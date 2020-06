Astrologët thonë se shenjat e horoskopit që vijojnë si më poshtë do të kenë një korrik romantik dhe suprizues.

Por kush janë këto shenja? Lexo më poshtë:

Demi

Demi tashmë e ka humbur prej kohësh ndjenjën e madhe, ndriçuese dhe emocionale të dashurisë. Por prisni sepse dashuria po vjen! Jeta e tij do të transformohet fjalë për fjalë, por vetëm për të mirë. Pra, përgatituni dhe mundohuni të jeni të hapur për pranimin dhe dhënien e dashurisë këtë verë. Asnjë Dem nuk do të mbetet vetëm.

Luani

Luani është një person vë në dyshim çdo gjë, por jo gjithmonë i del i saktë. Nëse nuk do të tregohesh tepër i kujdesshëm, mund të humbasësh shansin për sukses dhe dashuri këtë verë. Mos kini frikë të provoni dhe dëgjoni zemrën tuaj. Kjo verë do t’ju tregojë se si të doni dhe të jeni romantikë.

Peshorja

Kjo verë do të kthehet në një përrallë të vërtetë të dashurisë dhe romancës. Njohje interesante, vende të reja, ndjenjat e ringjallura do ta bëjnë këtë verë të paharrueshme. Ju do të ndjeni dashurinë si në kohët e vjetra. Kështu që përgatituni për t’u surprizuar.