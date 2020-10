Bojkoti i futbollit sipas të gjitha gjasave mund të marrë fund shumë shpejt, pasi takimi i dytë qeveri-futboll në Ministri të Financave ka qenë mjaft produktiv. Përfaqësuesi i qeverisë Fidel Ylli në përfundim të takimit tha se jane pranuar 90% te kerkesave te Liges.

“Janë zgjidhur 90% e kërkesave, ka ngelur vetëm Ligji i Sponsorizimit. Ka 2 variante, varjani jonë dhe i Ligës. Të dyja variantet konvergojnë, vetëm duhet gjetur modaliteti se si do zgjidhet,”-u shpreh ai.

Palët kanë vijuar me negociatat, ka hapa përpara por sërish nuk është plotësuar kërkesa kryesore e Ligës Profesioniste, ligji i sponsorizimeve Me këto kusht të pa plotësuar, bojkotoi mbetet në fuqi ndërsa propozimet e Ligës tashmë do ti paraqiten kryeministrit Rama ditën e premte.

“Sot kishim takimin e dytë me Ligën Profesioniste të futbollit. Ishte një takim ku në të shumtë e rasteve problemet e Ligës thuajse se janë të zgjidhura, kemi ngelur vetëm te problemi i Ligjit të Sponsorizimit. Edhe Ministrja ishte shumë bashkëpunuese sot.

Kërkohet një konfirmim edhe nga qeveria për faljen e gjobave. Në qoftë se do të bëhet kjo, do të bëhet me një ligj specifik në parlament. Kërkon një vendim politik, nuk mund të bëhet një falje vetëm për Ligën apo për futbollin, por do bëhet për të gjitha bizneset. Ne mendojmë që përgjigja përfundimtare do të jepet ditën e premte, mbasi ne të bisedojmë me kryeministrin. Do t’i japim zgjidhje përfundimtare gjithë këtyre problemeve që Liga ka shprehur”, u shpreh Fidel Ylli.

/e.rr