Një ngjarje e rëndë dyshohet se ka ndodhur pak pas mesnatës në Dhërmi të Himarës ku mendohet se një 31-vjeçar ka humbur jetën pasi është qëlluar me armë zjarri. Viktima dyshohet se është Eraldo Nevruzi pasi deri më tani nuk ka asnjë gjurmë të tij, ndërsa autori Gerald Shehu. Ky i fundit u arrestua në Korfuz teksa tentonte të ikte në Angli.

Gazetari Merin Maçi tregoi se çfarë ndodhi dhe si u njoh policia me ngjarjen.

“Ngjarja ka vënë policinë në alarm nga vetë punonjësit e hotelit Greccia të cilët mëngjesin e sotëm rreth orës 09:30 i janë drejtuar komisariatit të Himarës për të denoncuar humbjen e kontakteve me kolegun e tyre, Erald Nevruzi. Prej ditës së djeshme nuk kishte kontakte me kolegët e tij. [Erald Nevruzi] Ishte recepsionist në hotelin ku dyshohet të ketë ndodhur ngjarja e rëndë dhe humbja e jetës e 31-vjeçarit”, tha gazetari.

Megjithëse ngjarja u denoncua në mëngjes dyshimet, sipas të gjitha ekzaminimeve, janë që të ketë ndodhur pak pas mesnate në hotel. Gazetari tha se nga momenti kur dyshohet se është regjistruar ngjarja e deri kur shfaqet për herë të parë makina e autorit të dyshuar, janë rreth 3 orë e 30 minuta.

“Sipas hetuesve dyshohet janë orë që autorit të dyshuar Gerald Shehu i kanë shërbyer për të pastruar vendin e ngjarjes”, tha gazetari.

Në dhomën ku akomodohej Nevruzi ka pasur shenja gjaku. Ajo që ka ngritur dyshimet e policisë kanë qenë pikërisht shenjat e gjakut dhe sendet e tij personale që ndodheshin aty. Këto veprime nuk ngrinin dyshime se ai ishte larguar për të braktisur vendin e punës, apo për të vijuar jetën e tij.

“Sipas dyshimeve të policisë vrasja është kryer në ambientin ku akomodohej, në pjesën e jashtme të hotelit. Deri tani nuk është sherr momental. Po verifikohen disa pista pasi ka dyshime që njohja e tyre nuk është vetëm njohje si punëdhënës dhe punëmarrës, por kanë një njohje përtej punës në hotelin. Konfliktet fillimisht kanë qenë verbale gjatë ditës së djeshme, të cilat janë deklaruar edhe nga punonjësit dhe duket se ka agravuar në këtë moment. Në dhomë dyshohet se është kryer ngjarja. Dyshohet se në dhomë është bërë fshehja e kufomës, pra është mbuluar dhe me materiale është transportuar drejt makinës tip Audi Q7. Edhe personi që është vrarë rezulton që një pjesë të kohës vitet e fundit ta ketë kaluar në shtetin britanik çfarë ku dyshohet se është krijuar njohja mes autorit dhe viktimës, çka dyshohet të ketë pasur një konflikt në të shkuarën”, tha gazetari.

Gerald Shehu është person që ka pasur probleme me drejtësinë në të shkuarën, por sipas gazetarit, jo probleme të theksuara. Falë makinës Audi Q7 të autorit, policia ka mundur të ndjekë të gjitha lëvizjet e tij.

“Është bërë ndjekja e itinerarit të Audit Q7 ngjyrë e bardhë që ishte. Nga hoteli ka marrë drejtim për në qytetin e Sarandës. Në afërsi të portit në një garazh ka braktisur këtë automjet që është gjetur nga policia falë ndjekjes së itinerarit. Brenda kanë qenë shenja gjaku. Nga ky moment ka lëvizur me një taksi. Fillimisht me një taksi që e ka dërguar në afërsi të pikës së kalimit kufitar të Qafë Botës dhe nga Qafë Bota me një tjetër taksi që e ka kaluar në drejtim të Igumenicës, ku Gerald Shehu ka marrë tragetin dhe është drejtuar drejt Korfuzit. Në Korfuz do të merrte një avion për t’u larguar. Aty është arrestuar nga policia”, tha ai.

Dyshimet janë që Shehu ta ketë hedhur Nevruzin në një prej fshatrave ku ka kaluar. Për këtë arsye policia po vijon kontrollet. Ndërkohë sipas gazetarit Maçi nga ana e policisë janë ndaluar edhe dy persona që dyshohet se kanë ndihmuar autorin që të transportonte trupin e pajetë nga hoteli në makinë.

“Vetëm pak minuta më parë nga ana e policisë me iniciativë janë ndaluar edhe dy persona që dyshohet se e kanë ndihmuar atë për të transportuar trupin e pajetë nga ambienti i dhomës në Audin Q7. Po kryhen komunikime të vazhdueshme për dorëzimin e menjëhershëm nga ana e autoriteteve greke dhe për të mos kaluar në procedura të tjera, të ekstradimit, të një personi që është i kërkuar”, tha gazetari.

